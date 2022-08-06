Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri Meşalelerin hazırlanması Meşalelerin yakılması Matem töreninden detaylar NECEF - Irak'ta muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde düzenlenen matem töreninde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı anıldı. Meşalelerin hazırlanması Meşalelerin yakılması Matem töreninden detaylar NECEF - Irak'ta muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde düzenlenen matem töreninde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı anıldı. Törene katılanlar, meşaleler yakarak kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Güncel AA / Karar Essa Necef Irak Güncel Haberler

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