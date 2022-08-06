Irak'ta Muharrem ayı etkinlikleri
Meşalelerin hazırlanması Meşalelerin yakılması Matem töreninden detaylar NECEF - Irak'ta muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde düzenlenen matem töreninde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı anıldı.
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Meşalelerin hazırlanması
Meşalelerin yakılması
Matem töreninden detaylar NECEF - Irak'ta muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde düzenlenen matem töreninde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşı anıldı. Törene katılanlar, meşaleler yakarak kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
AA / Karar Essa - Güncel