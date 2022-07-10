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Irak'ta kurban bayramı

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Sadr bölgesinde kurulan lunaparktan görüntüler Çocukların lunaparkta eğlenmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çocuklar, Sadr bölgesinde kurulan lunaparkta eğlenerek bayramın keyfini çıkardı.

Sadr bölgesinde kurulan lunaparktan görüntüler

Çocukların lunaparkta eğlenmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çocuklar, Sadr bölgesinde kurulan lunaparkta eğlenerek bayramın keyfini çıkardı.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Bağdat Irak Güncel Haberler

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