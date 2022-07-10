Irak'ta kurban bayramı Sadr bölgesinde kurulan lunaparktan görüntüler Çocukların lunaparkta eğlenmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çocuklar, Sadr bölgesinde kurulan lunaparkta eğlenerek bayramın keyfini çıkardı. Sadr bölgesinde kurulan lunaparktan görüntüler Çocukların lunaparkta eğlenmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki çocuklar, Sadr bölgesinde kurulan lunaparkta eğlenerek bayramın keyfini çıkardı. AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel Bağdat Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Irak'ta kurban bayramı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.