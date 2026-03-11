İran'da faaliyet gösteren Komele'nin Irak'taki kampına yapılan saldırıda 1 kişi öldü

ERBi İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Komele'nin (İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına, insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Asayiş Birimi konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki bir Komele kampının füze ve İHA saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, kampın 6 kamikaze İHA ve 1 füze ile vurulduğu, saldırıda bir Komele üyesinin öldüğü, bir üyenin de yaralandığı aktarıldı.

Komele, İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

- Erbil'e İran'ın misilleme saldırıları

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de neredeyse her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil'e olmak üzere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) 210 İHA saldırısı düzenlendi. Saldırılarda bir güvelik görevlisi öldü, 1'i de yaralandı.

Yerel medyaya göre ise, saldırılarda aralarında İranlı muhalif Kürt grupların mensuplarının da bulunduğu 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.