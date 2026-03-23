Tahran yönetimi karşıtı İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin Erbil'deki kampına İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki Gırdeçal Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı, maddi hasar meydana geldi. Saldırı, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'na yakın bir bölgede gerçekleşti.

Irak'ın Erbil kentinin Bahrika nahiyesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Gırdeçal Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP yaptığı yazılı açıklamada, Bahrika nahiyesinde bulunan, sivillerin kaldığı Gırdeçal Kampı'nın saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, İHA'nın kampa isabet ettiği belirtilirken can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Bahrika nahiyesi ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye yakın konumda yer alıyor.

Diğer yandan Bahrika saldırısıyla eş zamanlı olarak ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na da İHA saldırısı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesinin ardından patlama sesleri duyuldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
