Irak'taki "İslami Direniş Örgütü" ABD üslerine bir günde 37 saldırı düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
Irak'ta kendisini 'İslami Direniş Örgütü' olarak tanıtan grup, son 24 saat içinde ABD üslerine yönelik 37 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzeler kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
