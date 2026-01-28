Haberler

Irak'ta hakkındaki idam cezası Şam yönetiminin müdahalesi sonucu kaldırılan genç Suriye'ye döndü

Irak'ta idam cezasına çarptırılan Muhammed Anka, Suriye'nin girişimleri sonucunda hükmü iptal edilerek ülkesine iade edildi. Anka'nın durumu, iki ülke arasında geniş yankı uyandırmıştı.

Irak'ta idam cezasına çarptırılan bir gencin hakkındaki hükmün, Suriye yönetiminin girişimleri sonucu iptal edilmesinin ardından ülkesine iade edildiği duyuruldu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Irak'ta hakkındaki idam cezası iptal edilen Muhammed Anka, Şam'a ulaştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığının dosyasını yakından takip ettiği Anka'nın güvenli şekilde ülkeye dönmesi için yoğun çaba sarf edildi. Suriye hükümetinden bir heyet Anka'yı Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Irak makamları, Mart 2025'te Muhammed Anka ile kardeşini gözaltına almış, daha sonra mahkeme Anka hakkında idam kararı verirken kardeşinin serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Anka ailesi, Kasım 2025'te yaptıkları açıklamada, Irak yargısı tarafından "terör" suçlamasıyla verilen idam cezasının, iki ülke arasında geniş yankı uyandıran tepkilerin ardından iptal edildiğini duyurmuştu.

Aile, Muhammed'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı övdüğü bir videoyu Facebook'ta paylaşması nedeniyle idam cesasına çarptırıldığını kaydetmişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi kendisine bağlı medya organları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Anka dosyasına ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yer alan bilgilerin "gerçeği yansıtmadığını" savunmuş, hakkında verilen kararın "terör suçlamaları" kapsamında olduğunu belirtmişti.

