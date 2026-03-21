Irak'ta Selahaddin kentinde Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısı düzenlendi
Irak'ın Tuzhurmatu ilçesine yakın Hileve askeri üssünde, Haşdi Şabi 52. Tugay Komutanlığı'na düzenlenen hava saldırısında bir Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetti.
AA muhabirinin yerel kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tuzhurmatu ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Hileve askeri üssünde bulunan Haşdi Şabi 52. Tugay Komutanlığı'na yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb