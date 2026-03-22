Irak'ta Haşdi Şabi'ye hava saldırısı: 1 yaralı
Irak'ın Babil vilayetinde, Haşdi Şabi'ye ait bir sağlık birimi hava saldırısına uğradı. Saldırıda 1 personel yaralanırken, hava saldırılarının ABD-İsrail kaynaklı olduğu belirtildi.
Irak'ın Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasr nahiyesinde, Haşdi Şabi'ye ait El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı sağlık birimi, hava saldırısına maruz kaldı.
Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mevkiye 4 ayrı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda sağlık biriminde görevli 1 personelin yaralandığı ve hedef alınan noktada maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada saldırı "ABD- İsrail kaynaklı" olarak nitelendirilirken, Haşdi Şabi güçlerinin bölgede güvenliği sağlama ve ülkenin egemenliğini koruma görevini sürdürdüğü ifade edildi.