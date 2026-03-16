Irak'ta Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde, Haşdi Şabi'ye yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırı, Kaim ilçesindeki karargaha 3 kez gerçekleştirildi.

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde, Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haşdi Şabi Kurulu konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde bulunan Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Karargaha art arda 3 hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
