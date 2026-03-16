Irak'ta Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü
Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde, Haşdi Şabi'ye yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırı, Kaim ilçesindeki karargaha 3 kez gerçekleştirildi.
Haşdi Şabi Kurulu konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb