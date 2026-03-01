Haberler

Irak güçleri, Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan İran destekli göstericilere müdahalede bulunuyor

Güncelleme:
Irak güvenlik güçleri, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor. Göstericiler, ABD Büyükelçiliği'ne ulaşmaya çalışırken güvenlik önlemleri artırıldı.

Irak güvenlik güçleri, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden ve ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışanlara biber gazıyla müdahale ediyor.

İran bayraklarının yanı sıra Haşdi Şabi ve diğer Şii milis güç bayrakları taşıyan göstericiler, Yeşil Bölge'ye girerek ABD Büyükelçiliğine ulaşmaya çalışsa da, güvenlik güçlerinin yoğun şekilde göz yaşartıcı gazlı müdahalesine maruz kalıyor.

Göstericiler arasında yaralanan ve gaz etkisinden boğulma riski geçirenler ambulanslarla alandan uzaklaştırılıp yakın çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Irak güvenlik güçleri, olası gösterici baskınına karşı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yolları trafiğe kapattı ve güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
