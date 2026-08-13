Irak'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 20’den fazla İHA ele geçirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen operasyonda 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, istihbarat bilgilerini değerlendiren Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı ekipleri Bağdat'ta konuyla ilgili operasyon düzenledi.

Operasyonda "yasal olmayan ve hangi amaçla kullanılacağı bilinmeyen" 20'den fazla İHA ele geçiren Irak güvenlik güçleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA