ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı çevresine düzenlenen İHA saldırısı engellendi

Erbil Havalimanı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıda, güvenlik güçleri hava savunma sistemlerini devreye soktu. İHA etkisiz hale getirildi, Süleymaniye'de de patlama sesleri duyuldu.

Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Yerel medyaya göre, Erbil Havalimanı'nı hedef alan İHA etkisiz hale getirildi. Ayrıca, kente atılan bir başka İHA'nın da engellendiği bildirildi.

Süleymaniye kentinde de patlama sesleri duyuldu. Güvenlik kaynaklarına göre saldırıda, Peşmerge güçlerine ait merkezlerin de aralarında bulunduğu noktalar hedef alındı. Saldırının 2 füze ve 3 İHA ile yapıldığı aktarıldı.

Erbil ve Süleymaniye'deki saldırılara ilişkin resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
