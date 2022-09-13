Irak'ta "Erbain" etkinlikleri Güncel Haberler İran ve Irak'tan yola çıkan binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" etkinliklerine katılmak için başkent Bağdat'tan geçerek, Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. İran ve Irak'tan yola çıkan binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" etkinliklerine katılmak için başkent Bağdat'tan geçerek, Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerinin bulunduğu Kerbela kentine doğru yürüdü. Güncel Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed Bağdat İran Irak Güncel Haberler

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