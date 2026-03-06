Haberler

Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak güvenlik güçleri, Kerkük ile Süleymaniye arasında önemli bir kurumu hedef alan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA'nın menşeyi hakkında bilgi verilmedi.

Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerince bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kerkük ile Süleymaniye kentleri arasında "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İHA'nın menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular

Ülkenin her şeyi olan gökdelenleri böyle savundular
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

ABD'nin dev uçak gemisini hedef aldılar
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi