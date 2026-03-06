Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA düşürüldü
Irak güvenlik güçleri, Kerkük ile Süleymaniye arasında önemli bir kurumu hedef alan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA'nın menşeyi hakkında bilgi verilmedi.
Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.
Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerince bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kerkük ile Süleymaniye kentleri arasında "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
İHA'nın menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb