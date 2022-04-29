Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği
AA - Karar Essa - Güncel
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Yürüyüş yapılması Kasım Süleymani, Ali es-Sistani ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerinin taşınması ABD ve İsrail aleyhine slogan atılması NECEF - Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş yapılması
Kasım Süleymani, Ali es-Sistani ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerinin taşınması
ABD ve İsrail aleyhine slogan atılması NECEF - Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.
AA / Karar Essa - Güncel