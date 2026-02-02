Haberler

Irak Başbakanı Sudani ve Koordinasyon Çerçevesi heyeti Erbil'de temaslarda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyeti, KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetin kurulması sürecine dair görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede anayasal yükümlülükler çerçevesinde atılması gereken adımlar vurgulandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığınıdaki Şii siyasi parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi heyeti, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'i ziyaret eden Sudani başkanlığındaki Koordinasyon Çerçevesi heyeti, KDP Başkanı Barzani ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetin kurulması sürecini ele aldı.

Görüşmede anayasal yükümlülükler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması ve seçim sonuçlarına göre hükümetin kurulmasına yönelik ilerleme üzerinde duruldu.

Suriye başta olmak üzere bölgede gelişmeler karşısında Irak'ın ulusal siyasi dilinin birleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi için yapılması beklenen oturum bir kez daha ileri bir tarihe ertelenmişti.

Oturum, 27 Ocak'ta da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması nedeniyle yapılamamıştı.

Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi dengeye göre cumhurbaşkanı, Kürt siyasi partilerinin adayları arasından seçiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ölümünün ardından bu görev bugüne kadar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mensuplarınca yürütüldü.

Maliki çıkmazı

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.???????

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donlad Trump tepki göstermişti. Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında Maliki yerine arayışların başladığı iddia edilse de, Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Bir anda saldırdılar! Maça giden Felipe Melo'ya büyük şok

Maça gittiğine bin pişman oldu
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı

Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı