Irak'ta yeni Başbakan Zeydi, görevi Sudani'den devraldı
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, eski Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'den görevi resmen devraldı. Bağdat'ta düzenlenen törenle Zeydi, Başbakanlık ve Silahlı Kuvvetler Komutanı görevini üstlendi.
Irak Meclisi'nde, 14 Mayıs'ta Başbakan Ali ez-Zeydi'ye ve kabinesinin 14 bakanına güvenoyu verilmişti.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp