Bağdat'ta ABD üssüne saldırıyı Iraklı Şii milis gücü üstlendi

İran'a yakınlığıyla bilinen Ashab el-Kehif milis grubu, Bağdat'taki ABD'ye ait Victoria Üssü'ne yapılan insansız hava aracı saldırısını üstlendi. Açıklamada, ABD hedeflerine yönelik saldırıların artacağı ve sivillere dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi.

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların giderek artan bir tempoyla devam edeceği belirtilen açıklamada, sivillere, ABD güçlerinin ve "işbirlikçilerinin" bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.

Victoria Üssü'nde saldırı sonucu çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Söz konusu ABD üssü, sık sık insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
