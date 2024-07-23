Irak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin 'Sevkan Çele' kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi" denildi.