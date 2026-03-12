Haberler

Irak Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki sularda meydana gelen saldırıda 2 petrol tankerine saldırı düzenlendi. Bir tankerde büyük yangın çıktı ve tahliye çalışmaları başladı.

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı.

Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı