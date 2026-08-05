Irak: Suriye sınırındaki durum normal

Irak Sınır Güçleri Komutanı Muhammed Abdülvahab el-Saidi, "Irak- Suriye sınırında durumun normal olduğunu" bildirdi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Saidi, iki ülke arasındaki sınırda "durumun normal olduğunu ve Suriye tarafındaki sınırın güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen hareketliliğin bilgileri dahilinde olduğunu" söyledi.

Sınırda herhangi bir tehdit olmadığını vurgulayan Saidi, "Suriye güçlerinin hareketlerinde Irak tarafıyla koordine halinde olduklarını" aktardı.

Suriye ordusunun, Irak sınırında "teyakkuz haline geçtiği" haberleri bölge basınında yer almıştı.

Kaynak: AA