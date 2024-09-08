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Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak'tan çekilecek

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Irak ve ABD arasında, "Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesine" yönelik görüşmeler sona erdi. Amerikan askerinin Irak'tan iki yıl içerisinde tamamen çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi. Abbasi, Washington yönetimiyle yaptıkları görüşmelerden çıkan kararı açıkladı.

ABD ASKERLERİ, 2 YIL İÇİNDE IRAK'TAN ÇEKİLECEK

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya varıldı! Amerikan askerleri, 2 yıl içinde Irak'tan çekilecekIrak Savunma Bakanı Sabit Abbasi

ANLAŞMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZALANACAK

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi. Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Lloyd Austin Washington Politika Bağdat Güncel Irak

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Yorumlar (2)

Halkçı:

petrolü ucuza kapatıp çekilecek vay bee

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Perwer:

Doğal kaynaklar yine onların elinde, o nedenle çekilmelerinin çok da bir etkisi olmaz.

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