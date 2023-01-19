Irak plakalı lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmed Jalaladeen İbrahim de kurtarılamadı. Ölü sayısı 5'e çıkarken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk etapta 3 kişinin öldüğü, 2 kişininse yaralandığı açıklandı. Gündüz saatlerinde yaralı olan kişiler de peş peşe hayatını kaybetti. Böylece feci olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı.

IRAK'TA DEFNEDİLECEKLER

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edilip Irak'a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.