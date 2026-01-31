Irak Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için bir kez daha toplanacak

Irak Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 2 gün sonra tekrar toplanacak.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçimi için 1 Şubat'ta tekrar oturum düzenlenecek.

Irak Meclisi, 3 gün önce yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplanmış ancak yeterli katılım sağlanamadığı için oturumu ertelemişti.

Irak'ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB'li üyeler yürütmüştü.???????