Haberler

Irak Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için bir kez daha toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Meclisi, 1 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak. Önceki oturumda yeterli katılım sağlanamadığı için seçim ertelenmişti. Cumhurbaşkanının, Kürt partileri arasından seçildiği belirtildi.

Irak Meclisi, cumhurbaşkanı seçimi için 2 gün sonra tekrar toplanacak.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçimi için 1 Şubat'ta tekrar oturum düzenlenecek.

Irak Meclisi, 3 gün önce yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplanmış ancak yeterli katılım sağlanamadığı için oturumu ertelemişti.

Irak'ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor. Hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile birlikte bu görevi KYB'li üyeler yürütmüştü.???????

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu