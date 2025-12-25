Haberler

Irak'ta "İsrail ile normalleşme" çağrısı tartışma yarattı

Güncelleme:
Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun, İsrail ile normalleşmeyi savunması, Başbakan Sudani ve diğer siyasi figürler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Sudani, Irak'ın normalleşmeye ihtiyacı olmadığını belirtirken, Şii lider Mukteda es-Sadr bu tür bir normalleşmenin Irak yasalarına aykırı olduğunu vurguladı.

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısı tartışmaya neden oldu.

Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

Kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise, Sako'nun sözlerine tepki göstererek, " Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." ifadelerini kullandı.

Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını söyledi.

