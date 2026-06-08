Irak, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin ardından kapattığı hava sahasını yeniden açtı
İran ile İsrail arasında gerilimin tırmanması üzerine geçici olarak uçuşlara kapatılan Irak hava sahası, yeniden açıldı. Irak Sivil Havacılık Kurumu, hava seyir güvenliğinin sağlandığını ve bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.
Irak'ın, İran ile İsrail arasında gerilimin tırmanmasının ardından geçici olarak uçuşlara kapattığı hava sahasını yeniden açtığı bildirildi.
Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından, hava seyir güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak kapatılan Irak hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığı belirtildi.
Açıklamada, ???????bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb