Irak'ın Zaho kentindeki tarihi köprü modern ışıklandırmayla yeni bir görünüme kavuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ın Zaho kentindeki tarihi köprü modern ışıklandırmayla yeni bir görünüme kavuştu

AA - Mohammed Bamarni - Güncel
 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü: Tarihi Delal Köprüsü'nden drone görüntüsü Tarihi Delal Köprüsü'nün detay çekimleri DUHOK - Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Türkiye sınırında bulunan Zaho kentindeki tarihi Delal Köprüsü, modern ışıklandırma sistemi ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuştu.

Görüntü Dökümü:

Tarihi Delal Köprüsü'nden drone görüntüsü

Tarihi Delal Köprüsü'nün detay çekimleri DUHOK - Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Türkiye sınırında bulunan Zaho kentindeki tarihi Delal Köprüsü, modern ışıklandırma sistemi ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuştu.

AA / Mohammed Bamarni - Güncel

Duhok, Drone, Zaho, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title