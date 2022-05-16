Irak'ın Zaho kentindeki tarihi köprü modern ışıklandırmayla yeni bir görünüme kavuştu - Haberler

Irak'ın Zaho kentindeki tarihi köprü modern ışıklandırmayla yeni bir görünüme kavuştu
AA - Mohammed Bamarni - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Görüntü Dökümü: Tarihi Delal Köprüsü'nden drone görüntüsü Tarihi Delal Köprüsü'nün detay çekimleri DUHOK - Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Türkiye sınırında bulunan Zaho kentindeki tarihi Delal Köprüsü, modern ışıklandırma sistemi ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuştu.
Görüntü Dökümü:
Tarihi Delal Köprüsü'nden drone görüntüsü
Tarihi Delal Köprüsü'nün detay çekimleri DUHOK - Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Türkiye sınırında bulunan Zaho kentindeki tarihi Delal Köprüsü, modern ışıklandırma sistemi ve çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuştu.
AA / Mohammed Bamarni - Güncel