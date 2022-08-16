Irak'ın Zaho kentinde binden fazla ünlünün fotoğraflarıyla donatılan çayhane Irak'ın Duhok kentinin Zaho ilçesinde, bölge ve diğer ülkelere ait binlerce ünlü kişinin fotoğraflarıyla donatılmış çay ocağı, otantik yapısıyla dikkat çekiyor. Irak'ın Duhok kentinin Zaho ilçesinde, bölge ve diğer ülkelere ait binlerce ünlü kişinin fotoğraflarıyla donatılmış çay ocağı, otantik yapısıyla dikkat çekiyor. Çayhanenin sahibi Ramazan Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada fotoğrafları toplamak için Irak'taki birçok şehri dolaştığını ve Türkiye'ye de gittiğini söyledi. Güncel AA / Mohammed Bamarni Türkiye Duhok Zaho Irak Güncel Haberler

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