Irak'ın Süleymaniye kentindeki İHA'lı saldırıda bir otelin yakını isabet aldı
Irak'ın Süleymaniye kentinde bir otelin yakınında gerçekleşen kamikaze insansız hava aracı saldırısında patlama meydana geldi. Saldırıyı 'Irak İslami Direnişi' üstlendi.
Irak'ın Süleymaniye kentinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle bir otelin yakınında patlama meydana geldi.
PATLAMA SESİ GELDİ, YANGIN ÇIKTI
Yerel kaynaklar, Süleymaniye kentinde İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda kullanılan İHA, bir otelin yakınına isabet etti.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sesi duyulmasının ardından bölgede yangın çıktığı görüldü. Saldırıyı "Irak İslami Direnişi" isimli örgüt üstlendi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin