Haberler

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İHA'lı saldırıda bir otelin yakını isabet aldı

Irak'ın Süleymaniye kentindeki İHA'lı saldırıda bir otelin yakını isabet aldı Haber Videosunu İzle
Irak'ın Süleymaniye kentindeki İHA'lı saldırıda bir otelin yakını isabet aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir otelin yakınında gerçekleşen kamikaze insansız hava aracı saldırısında patlama meydana geldi. Saldırıyı 'Irak İslami Direnişi' üstlendi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle bir otelin yakınında patlama meydana geldi.

PATLAMA SESİ GELDİ, YANGIN ÇIKTI

Yerel kaynaklar, Süleymaniye kentinde İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda kullanılan İHA, bir otelin yakınına isabet etti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sesi duyulmasının ardından bölgede yangın çıktığı görüldü. Saldırıyı "Irak İslami Direnişi" isimli örgüt üstlendi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanını ve çevresini vurdu

İran füzeleri İsrail'in kritik havalimanına isabet etti