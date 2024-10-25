Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 30 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 34 terör hedefine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Haber: ANKARA,