Irak'ın kuzey bölgelerinde süren yağış trafikte aksamalara yol açtı

Irak'ın kuzey bölgelerinde cumartesi günü başlayan kar ve yağmur etkisini sürdürürken, bazı sınır bölgeleri ile ana yollarda trafikte aksamalar yaşandı.

Erbil kentine bağlı Soran ilçesi Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kar nedeniyle yolda kalan 100'den fazla araca müdahale edildi.

Kentin yüksek kesimlerinden merkeze ulaşımı sağlayan yollarda yoğunluk yaşandığı, bazı bölgelerde ise yolların ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Yolların engebeli olması nedeniyle tehlikeli durumların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu ve halka zorunlu olmadıkça araçlarıyla yola çıkmamaları tavsiye edildi.

Turistler yolda kaldı

Yeni yıl tatili için Erbil'in Soran ve Revanduz ilçelerine gelen çok sayıda turist otobüsü de yolda kaldı.

Revanduz Turizm Müdürü Parez Yusuf, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar nedeniyle yolların kapandığını belirterek ilçeye gelinmemesi çağrısında bulundu.

Yusuf, yollarda mahsur kalan turist gruplarını otellere yerleştirdiklerini aktardı.

Yerel basına göre, buzlanma nedeniyle kaza yapan 100'den fazla araç dün Soran sanayisine götürüldü.

Irak'ın Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı nedeniyle Türkiye'ye geçişlerin geçici aksamalara rağmen sürdüğü, İran'a geçişlerin ise durdurulduğu bildirildi.

Süleymaniye kentinin Pışder ilçesi Kaymakamı Bekir Bayız da basına yaptığı açıklamada, İran'a açılan Kele Sınır Kapısı'nda geçişlerin durduğunu aktardı.

Bayız, sınır kapısının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafında durumun dün akşam itibarıyla normale döndüğünü belirterek İran tarafında kar yağışının devam ettiğini, bu nedenle geçişlerin durdurulduğunu söyledi.

Erbil kent merkezinde ise aralıklarla yağmur yağmaya devam ediyor.