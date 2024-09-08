Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."