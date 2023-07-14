Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi. Türkmen siyasi parti yetkilileri ve şehit aileleri törene katıldı. Törende konuşan Türkmen Bakan Maruf, Kerkük katliamının Türkmen siyasi hareketinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentinde 64 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Erbil Ofisi'nde düzenlenen törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasi parti yetkilileri ve şehit aileleri katıldı.

Katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Türkmen Bakan Maruf konuşma yaptı.

Maruf, bugünün önemli bir gün olduğuna işaret ederek, "Bugün Kerkük başta olmak üzere tüm Türkmeneli bölgesinde anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor." dedi.

Türkmen siyasi hareketinde ve mücadelesinde Kerkük katliamının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Maruf, o dönem birçok Türkmen'in suçsuz yere ve insanlık dışı bir şekilde şehit edildiklerini dile getirdi.

Maruf, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehitleri anmak bizim için milli, insani görevdir. Şehidi unutmak, milleti unutmak anlamına gelir. O yüzden Türkmenler için şehitler kutsaldır. Bu insanlar, Türkmen varlığı için şehit oldular. Değerli kahraman şehitlerimiz her zaman kalbimizde yaşamaktadır."

14 Temmuz Kerkük Katliamı

Irak'ın Kerkük kentinde 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.