Erbil'de, ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı

Erbil'in Soran ilçesindeki ABD'nin Harir Askeri Üssü yakınlarına düzenlenen saldırıda ardışık patlamalar gerçekleşti ve yangın çıktı. Saldırının yöntemi hakkında bilgi yok.

Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığı belirtildi.

Yerel basına göre, Soran'da ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları, 5 dakika içinde art arda 6 patlamanın yaşandığını aktararak patlama sesleri sonrası bölgede yangın çıktığını kaydetti.

Saldırının füze ya da İHA ile mi yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırı sonrası oluşan hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Harir Askeri Üssü

Erbil merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan, İran sınırına yakınlığıyla bilinen Hariri Askeri Üssü 2 kilometrelik bir piste sahip.

Stratejik konumdaki üs, 2015 yılından itibaren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye ve Irak'taki hava operasyonları ve lojistik mühimmat nakliyesi için kullanılıyor.

Harir Askeri Üssü sık sık saldırıların hedefi oluyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Elektrik direğinden kopan kabloya temas edince akıma kapıldı

Kan donduran olay! Yolda yürürken bir anda yere yığıldı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı