Erbil'de, ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı

Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktığı belirtildi.

Yerel basına göre, Soran'da ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye saldırı düzenlendi.

Görgü tanıkları, 5 dakika içinde art arda 6 patlamanın yaşandığını aktararak patlama sesleri sonrası bölgede yangın çıktığını kaydetti.

Saldırının füze ya da İHA ile mi yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Saldırı sonrası oluşan hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Harir Askeri Üssü

Erbil merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan, İran sınırına yakınlığıyla bilinen Hariri Askeri Üssü 2 kilometrelik bir piste sahip.

Stratejik konumdaki üs, 2015 yılından itibaren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye ve Irak'taki hava operasyonları ve lojistik mühimmat nakliyesi için kullanılıyor.

Harir Askeri Üssü sık sık saldırıların hedefi oluyor.