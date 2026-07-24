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Erbil'de İHA Saldırısı: Hava Savunma Sistemleri Devrede

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Erbil'de kamikaze İHA'larla düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri devreye girdi, çok sayıda İHA düşürüldü. Havalimanı etkilenmezken, can kaybı yaşanmadı. Saldırıyı İran'a yakın gruplar üstlendi.

Irak'ın Erbil kentine kamikaze hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bölgede patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Irak basınında çıkan haberlerde, İHA'larla düzenlenen saldırılar nedeniyle Erbil Havalimanı çevresinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Saldırı sonrası hava savunma sistemlerinin çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Erbil Havalimanı'nda herhangi bir isabet olmadığı ve uçuşların devam ettiği belirtildi.

Yerel makamlar, koalisyon güçlerine ait savunma sistemlerinin Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir dizi İHA'yı düşürdüğünü ifade etti.

Düşen İHA'lar Erbil'in Sebirani bölgesinde yangına neden oldu.

Can kaybının yaşanmadığı saldırıyı Irak'taki İran'a yakın grupların üstlendiği??????? belirtildi.

Kaynak: AA
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