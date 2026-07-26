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Irak ile Kuveyt arasındaki Abdali Sınır Kapısı 3 gün sonra yeniden açıldı

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Irak ile Kuveyt arasındaki Abdali Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle 3 gün kapalı kalmasının ardından yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Irak ile Kuveyt arasındaki Abdali Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle 3 gün kapalı kalmasının ardından yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Irak Sınır Kapısı İdaresinden yapılan açıklamada, 23 Temmuz'daki saldırının ardından geçici olarak kapatılan Abdali Sınır Kapısı'nın açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Abdali Sınır Kapısı'nın Irak ile Kuveyt arasındaki yolcu ve ticari geçişler için hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Kuveyt ile Irak arasındaki Abdali Sınır Kapısı'na 23 Temmuz'da insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş, sınır kapısında maddi hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Abdali Sınır Kapısı'na yönelik saldırının bölgedeki milis gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA
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