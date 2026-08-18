Irak'ta Yargı Başkanına Suikast İddiası Araştırılıyor

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, yerel basında yer alan Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'a yönelik bir suikast planı bulunduğuna ilişkin haberlerin incelendiğini bildirdi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Abbudi, Irak devlet televizyonu el-İhbariyye el-Irakıyye'ye yaptığı açıklamada, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ı hedef alan bir planın varlığına dair iddialara değindi.

Abbudi, "Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nı hedef alan plana ilişkin basında yer alan haberler şu anda inceleme aşamasındadır." ifadelerini kullandı.

Yüksek Yargı Konseyi, Zeydan'ın gözetiminde, tutuklu eski Petrol Bakanı Vekili Adnan el-Cümeyli davasında 358 kilogram altının geri alındığını duyurmuştu.

Cümeyli'nin ifadeleri doğrultusunda kamu zararı ve usulsüz sözleşmelerle ilgili yolsuzluk soruşturmaları derinleştirilmişti.

"Silahların devlet kontrolüne alınması egemenlik meselesidir"

Irak'ta silahların devlet kontrolünde toplanması sürecine de değinen Hükümet Sözcüsü Abbudi, bu adımların Irak'ın egemenlik hakkı olduğunu ve ülkeyi tehlikeli sonuçlardan koruduğunu belirtti.

Sürecin dışarıdan gelen herhangi bir yönlendirmeyle yürütülmediğini vurgulayan Abbudi, kararların Irak halkını yeni krizlerden koruma amacı taşıdığını ifade etti.

Irak'ta silahlı grupların varlığı ve devlet kontrolü dışındaki silahlar, ülkedeki en önemli güvenlik ve siyasi sorunlar arasında yer almaya devam ediyor.

"Sumaria" dahil bazı Irak basın organlarında, silahlı grupların Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirmeyi planladığı "tehlikeli bir suikast girişimi" hakkındaki istihbarat bilgileri yer almıştı.

Basındaki haberlerde söz konusu tehditlerin, devletin silah kontrolünü sağlama adımları ile yolsuzlukla mücadele dosyalarıyla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA