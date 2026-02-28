Haberler

Irak, İran'a saldırıları kınayarak, ülke sahasının İran'a saldırıda kullanılmasını reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak hükümeti, ülke topraklarının ve hava sahasının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasını reddetti. Başbakan Sudani, güvenlik liderleriyle bir araya gelerek saldırıları kınadı ve barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

Irak hükümeti, ülke toprakları ve hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceğini belirterek, saldırıları kınadı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'taki bazı noktaların (ABD ve İsrail tarafından olduğu iddia edilen) saldırıya uğramasının ardından güvenlik ve askeri liderlerle bir araya gelerek, güvenlik durumuna ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda Irak'ın, hükümeti ve halkıyla birlikte, her türlü savaş ve saldırı anlayışını reddettiği vurgulandı. Irak'taki bazı noktalara yönelik açık saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulunularak, bu saldırılarda bazı kişilerin hayatını kaybettiği ve çeşitli yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

Toplantıda, İran'a yönelik "haksız" saldırı ile İran halkını, egemenliğini ve anayasal kurumlarını hedef alan her türlü eylem kınandı ve Irak'ın egemenliğine, hava sahasına ve topraklarına yönelik herhangi bir ihlale karşı uyarıda bulunuldu.

Irak topraklarının ya da hava sahasının da İran'a yönelik saldırılar için geçiş veya çıkış noktası olarak kullanılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Irak hükümetinin, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için uluslararası hukuk ve teamüllerin sağladığı tüm yasal yolları kullanacağı da aktarıldı.

Toplantıda, ayrıca askeri faaliyetlerin derhal durdurulması, sorunların çözümünde diyalog ve uluslararası hukukun öngördüğü barışçıl yöntemlere başvurulması gerektiği de vurgulandı.

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiği bilgisine ise yer verilmemişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi