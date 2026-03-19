Irak, hava sahasının 3 gün daha kapalı kalacağını duyurdu

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını 72 saat daha kapalı tutacağını açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi üzerine hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararın 22 Mart Pazar günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Irak, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
