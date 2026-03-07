Haberler

Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı

Irak Sivil Havacılık Kurumu, hava sahasının tüm uçuşlara kapatılma süresinin 72 saat daha uzatıldığını duyurdu. Karar, geçici bir ihtiyati tedbir olarak alındı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının kapatılma süresinin 3 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava sahasının tüm uçuşlara kapatılma süresinin 72 saat daha uzatıldığı bildirildi.

Kararın, 10 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı ve bunun geçici bir ihtiyati tedbir olarak uygulanacağı aktarıldı.???????

