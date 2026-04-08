ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes sonrası Irak hava sahasını uçuşlara açacak

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından yaklaşık 40 gündür kapalı olan hava sahasının artık uçuşlara açık olacağını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından, yaklaşık 40 gündür kapalı olan hava sahasının uçuşlara açılacağını duyurdu.

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaklaşık 40 gün kapalı kalan Irak hava sahasının akşam açılacağı belirtildi.

???Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
