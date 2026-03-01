Haberler

Irak, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini uzattı

Irak, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatma süresini 24 saat uzattı. Hava sahasının kapalı kalacağı süre, pazartesi günü saat 12.00'a kadar sürdürülecek.

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan açıklamaya göre, saldırıların devam etmesi nedeniyle Irak hava sahası 24 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin pazartesi günü saat 12.00'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları kınayarak, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

