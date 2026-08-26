Irak'tan İran'a Harita Paylaşımları Tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşler ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Şoruş Halid Said, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım es- Sadık ile görüşerek İran'ın bazı dış temsilciliklerinin bölge haritalarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar hakkında açıklama istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Said söz konusu paylaşımlara eşlik eden bazı tutum ve yorumların iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğiyle bağdaşmadığını İranlı Büyükelçi'ye iletti.

Bakan Yardımcısı Said, bölgedeki güncel gelişmeler ve bunların başta Irak olmak üzere bölge ülkelerine yansımaları konusunda iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Bölgesel anlaşmazlıkların ve çözüm bekleyen meselelerin diplomatik kanallar ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Said, bunun bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmede ayrıca karşılıklı ziyaretlerin artırılması, uluslararası platform ve kuruluşlarda koordinasyonun geliştirilmesi, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Sadık ise ülkesinin Irak ile çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Sadık, iki ülkeyi bir araya getiren tarihi ve toplumsal bağların derinliğine dikkati çekerek, ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinin ve istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladı.

Açıklamada, haritaların ve yorumların doğrudan içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ancak basında çıkan haberlerde, İran'ın bazı dış temsilcilikleri tarafından yayımlanan ve "Arap Körfezi" yerine "Basra Körfezi" ifadesinin kullanıldığı haritalar ile "Irak" adının Farsça kökenli olduğu yönündeki iddiaları içeren paylaşımlara itiraz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA