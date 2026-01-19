İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i kabul etti

İran'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, Pezeşkiyan ve Hüseyin, iki ülke ilişkileri ile bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pezeşkiyan görüşmede, İran ve Irak halklarının tarihi ilişkisine vurgu yaparak, "İki ülke halkları arasındaki köklü ve tarihi ilişkiler bugüne kadar varlığını korudu, bundan sonra da korunmaya devam edecektir." dedi.

İsrail'in suç işleme konusunda sınır tanımadığına atıf yapan Pezeşkiyan, İsrail'e bağlı unsurların da İran'da meydana gelen olaylarda şiddet eylemlerini en üst seviyeye çıkardığını söyledi.

Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin işbirliği yapması halinde hiçbir gücün kendilerini tehdit edemeyeceğini belirterek, İslam ümmetinin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise İran'da meydana gelen olayları büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini ve bölge ülkelerinin yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde İran özelinde bölgesel güvenliğin önemine vurgu yaptıklarını söyledi.

İran'ın güvenliğini kendi güvenlikleri gibi gördüklerini hatırlatan Hüseyin, söz konusu bu güvenliğe gelecek herhangi bir zararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile de görüşmüştü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 266 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.