Irak Cumhurbaşkanı Amedi, hükümeti kurma görevini Ali ez-Zeydi'ye verdi

Cumhurbaşkanı Amedi, başkentteki Bağdat Sarayı'nda, Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı gösterdiği Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verdi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Meclisin en büyük grubu olarak başbakan adayının eksi Başbakanlardan Nuri el-Maliki olduğunu açıklamıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Maliki'nin yeniden Başbakan koltuğuna oturma ihtimaline tepki göstererek, "Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Irak anayasasına göre, Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra en geç 30 gün içinde kabinesini kurup Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Başbakan adayı Zeydi kimdir?

Iraklı iş insanı Ali Zeydi, hukuk, finans ve bankacılık alanlarında lisans, finans ve bankacılık alanında ise yüksek lisans derecesine sahip.

Bağdat'ta özel bir üniversitenin yönetim kurulu başkanı olan Zeydi, geçmişte bir bankanın yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

Bugüne kadar aktif siyasette yer almayan Zeydi'nin aynı zamanda Irak Barolar Birliği üyesi olduğu biliniyor.