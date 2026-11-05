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Irak Başbakanı Zeydi ile Trump, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu telefonla görüştü

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve güvenlik durumunu telefonda görüştü. Zeydi, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırıda üs olarak kullanılmaması tutumunu yinelerken taraflar diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki son gelişmeleri, bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeydi ile Trump telefonda görüştü.

Taraflar mevcut sorunlar karşısında iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin önemine dikkati çekerek, bölgesel istikrarın desteklenmesi, krizlerin çözümünde diyalog ve diplomasi yolunun izlenmesi, gerilimin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi hususlarını değerlendirdi.

Irak Başbakanı Zeydi, ülkesinin devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması yönündeki kararlı tutumunu yineledi.

Bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması için barışçıl çözümlerin benimsenmesi ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Zeydi, Irak'ın bu yöndeki yaklaşımını aktardı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konularda eş güdüm sağlanmasının, ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve karşılıklı çıkarların güçlendirilmesine katkı sunacağı teyit edildi.

Kaynak: AA
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