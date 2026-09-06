Irak Başbakanı ile ABD Maslahatgüzarı Görüştü

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'nin yeni Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Steven Fagin ile bölgedeki gelişmeler ve mevcut durumu ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Zeydi, başkent Bağdat'ta ABD'nin yeni Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fagin'i kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda ortak işbirliği imkanlarının genişletilmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler ve mevcut durum değerlendirildi. Taraflar, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi açısından diyalog ve diplomatik araçların önemine vurgu yaptı.

Açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA