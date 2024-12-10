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Irak Başbakanı Sudani, Suriye'nin Güvenliği ve Toprak Bütünlüğü Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Irak Başbakanı Sudani, Suriye'nin Güvenliği ve Toprak Bütünlüğü Üzerine Açıklamalarda Bulundu
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın önemine vurgu yaparak, Suriye halkının özgür tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. USD Merkez Kuvvetler Komutanı ile yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü, halkının güvenliğini, sahip olduğu etnik, dini ve sosyal çeşitliliği korumak gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile Bağdat'ta görüştü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ile ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede Suriye'deki gelişmeler de ele alındı.

"Suriye halkının özgür tercihlerine saygı gösterilmesi önemli." diyen Sudani, Irak'ın geçiş dönemindeki Suriyelilere yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün, halkının güvenliğinin ve etnik, dini ve sosyal çeşitliliğinin korunmasının gerekliliğine de dikkati çeken Sudani, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkının herhangi bir unsuruna veya dini kutsallıklarına yönelik saldırıların önlenmesi gerekir. Irak olarak olayların gidişatını takip edeceğiz ve sözlerin değil eylemlerin güvenilirliğini izleyeceğiz."???????

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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