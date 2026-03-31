Haberler

Irak Başbakanı'ndan Lübnan'ın birliğine ve egemenliğine destek vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'ın birliği ve egemenliğine destek verdi. Görüşmede bölgede süren savaş ve İsrail'in saldırılarına da değinildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgede süren savaş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı.

Lübnan topraklarını hedef alan saldırıları kınayan Sudani, Irak'ın Lübnan'ın birliğine ve egemenliğine tam destek verdiğini vurguladı ve ülke topraklarına yönelik ihlalleri reddettiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, mevcut zorluklarla başa çıkmak için Arap ülkeleri arasında ortak koordinasyonun artırılmasının önemi dile getirildi.

Liderler, savaşın sona erdirilmesi için uygun koşulların oluşturulması, diyalog ve diplomatik yolların desteklenmesi ile ülkelerin egemenliği ve güvenliğinin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

