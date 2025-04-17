Irak Başbakanı Sudani'den Katar'da Kritik Üçlü Görüşme

Katar'a "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölgede son dönemde yaşanan hızlı gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşmede Sudani, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek özellikle işgalci İsrail'in askeri varlığından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Sudani, ülkesinin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması, tüm dini, sosyal ve ulusal bileşenlerin korunması ve kutsal mekanların muhafaza edilmesi yönündeki ilkesel tutumunu yineledi.

Görüşmenin bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Sudani, Suriye'de kurulacak yeni hükümetin terör örgütü DEAŞ'a karşı somut ve ciddi adımlar atması gerektiğini belirtti.

Sudani, 17 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne Şara'nın da resmi olarak davet edildiğini ve gelmesinden memnuniyet duyacaklarını açıklamıştı.